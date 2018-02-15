اشتية والشيوخي يناقشان تنفيذ قرارات المجلس المركزي

اشتية والشيوخي يناقشان تنفيذ قرارات المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية في مكتبه في رام الله رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي .

وفي البداية رحب اشتية بالشيوخي مشيدا بجهوده ومتابعاته في دعم المنتج الوطني وتعزيز اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلكين.

وناقش اشتية والشيوخي قرارات المجلس المركزي وبرامج استقلالية الاقتصادنا وفك الارتباط ووقف التعامل بالشيكل .

وأكد الدكتور اشتية على تشكيل اللجنة الوزارية من قبل مجلس الوزراء لدراسة وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واوضح قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بما يخص فك الارتباط ووقف التعامل بالشيكل واشار الى ضرورة التعاون والتكامل بين جميع الجهات لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية .

وأكد اشتية ان موضوع وقف التعامل بالشيكل موضوع فني ولا بد من تعزيز المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج واستيعاب العاطلين عن العمل وكسر اتفاقية باريس الاقتصادية وانجاح حملات المقاطعة والوصول إلى عملة وطنية فلسطينية .

ومن جانبه ثمن الشيوخي انجازات وجهود الدكتور اشتية وبكدار وأشاد بالمهنية العالية وبالخبرات الفنية التي يتمتع بها اشتية وبتاريخه الحافل بالعطاء والاخلاص للقضية ولشعبنا وللاقتصاد الوطني وحقوقنا الوطنية .

وأكد الشيوخي على ضرورة النجاح في فك الارتباط مع إسرائيل في كافة المجالات والنجاح في وقف التعامل بالعملة الإسرائيلية وبتتفيذ قرارات المجلس المركزي كافة .

وأعرب الشيوخي عن فخره واعتزازه بالدكتور اشتية والعمل معه والمساهمة في المساعدة مع اشتية لانجاح برامج فك الارتباط ووقف التعامل بالشيكل وتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية .

وفي النهاية تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون على تجسيد استقلالية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبسط السيادة الوطنية بالكامل على أرض الواقع.


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