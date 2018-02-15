نتنياهو: 70 مليون شيكل لتعويض مستوطني (بيت هأفوت) بعد اجلائهم منها

نتنياهو: 70 مليون شيكل لتعويض مستوطني (بيت هأفوت) بعد اجلائهم منها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر ان يقدم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى رؤساء الاحزاب خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية يوم الاثنين المقبل، مقترحا يقضي بتحويل 70 مليون شيكل كتعويض مالي لمستوطني البؤرة الاستيطانية (بيت هأفوت) التي أقيمت على أراضي خاصة للفلسطينيين في منطقة بيت لحم.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية سلطات الاحتلال فترة لا تتعدى آذار/ مارس المقبل، من أجل إخلاء البؤرة التي يسكنها اليوم 50 عائلة يهودية، لقيامها على أرض فلسطينية بملكية خاصة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأبدت ما تسمى الإدارة المدنية وهي الذراع المدني لجيش الاحتلال في الضفة الغربية الاسبوع الماضي على خطة لإقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت".

وكان عدد من سكان البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت" قد حضروا جلسة طارئة لأعضاء الكنسيت من كتلة الليكود، ورحبوا بالحل الذي وصفوه بالمؤقت، وفي الوقت نفسه طالبوا الحكومة بالعمل على شرعنة البؤرة، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية لاستيعاب مزيد من المستوطنين.

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