الشاعر: أولوياتنا ترجمة السياسات والتشريعات لخدمات ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن

ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر ظهر اليوم اجتماع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي بحث في آليات تفعيل المجلس وتصويب أوضاعه ليستعيد دوره في قيادة قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بما ينعكس إيجابا على مصالحهم وحقوقهم.



وافتح الوزير الشاعر الاجتماع بالتأكيد على عزم الوزارة وتوجهها لتمكين المجلس الأعلى من القيام بمهامه، وإزالة اية معيقات تعترض سبيله، وإرساء تريبات مؤسساتية بين جميع الشركاء.



وأكد الشاعر أن وزارة التنمية الاجتماعية أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة يولون هذا القطاع أهمية بالغة وجاهزون لعمل ما يازم للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات إنطلاقا من التزامات دولة فلسطين بالافتاقيات الدولية، وانطلاقا من اجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع التنمية الإجتماعية وأجندة التنمية المستدامة 2030.



وشدد الشاعر على ضرورة تحقيق إنجازات ونتائج ملموسة على الأرض سواء على صعيد البرامج أو الخدمات التي تمس بشكل مباشر حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا الى الحماية والرعاية والدمج والتمكين.



وتم خلال الاجتماع عرض الخدمات والتدخلات التي قدمتها الوزارة للاشخاص ذوي الإعاقة سزواء على صعيد المساعدات النقدية، أو الأجهزة المساندة، أو الاعفاء الجمركي، ومشاريع الإقراض.



وقدم أعضاء المجلس مداخلات تتعلق برؤيتهم لتفعيل المجلس وخطتهم للمرحلة القادمة.