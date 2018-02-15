ملحم: لهذه الأسباب تفاقمت أزمة الكهرباء في غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن أزمة الكهرباء الحالية في غزة، تعود لتوقف محطة توليد الكهرباء، بسبب عدم التمكن من إدخال الوقود المصري لها، نظراً للأوضاع الأمنية في سيناء.



وأوضح ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، أن تعطل الخطوط المصرية المغذية لرفح وجنوب القطاع منذ يومين، فاقم الأزمة.



وقال ملحم: إن ساعات وصل الكهرباء في غزة، تقلصت إلى 4 فقط نتيجة الوضع الراهن، لافتاً إلى أن اتصالات جارية حالياً مع جهات الاختصاص؛ لبحث تزويد محطة التوليد بالوقود من مصادر أخرى بدلاً من مصر.