محكمة فرنسية تحكم لصالح قرار تسمية شارع باسم الرئيس عرفات

رام الله - دنيا الوطنقررت المحكمة الإدارية لمنطقة تولون الفرنسية، تثبيت قرار المجلس البلدي لمدينة (ساين سور مارن) بتسمية شارع باسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لتكون بذلك أول مدينة فرنسية، تتخذ مثل هذه المبادرة.وكان عضو المجلس البلدي عن حزب (الجمهوريون) في المدينة، جان بيير كولان، قد رفع دعوى ضد قرار المدينة، لكن المحكمة رفضت الدعوى بعد اطلاعها على رأي الخبير القانوني المختص.برر كولان، دعواه بأن قرار البلدية بتسمية شارع باسم الزعيم الفلسطيني أبو عمار، سيسبب إخلالاً بالنظام العام في المدينة، وسيؤثر سلباً على صورتها كما قال في دعواه: بيد أن المحكمة ارتأت أن هذه المبررات غير صحيحة، خاصة وأن رئيس البلدية كلف لجنة من الحي، الذي يقع فيه الشارع لدراسة آثار هذه التسمية، وقد أثبتت اللجنة، أن إدعاءات كولان لا دليل على صحتها.وغرمت المحكمة في قرارها النهائي عضو المجلس البلدي جان بيير كولان بدفع مبلغ ألفي يورو لصالح المجلس البلدي للمدينة كتكاليف وأتعاب القضية.