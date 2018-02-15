فيديو: الخضري: قطاع غزة يشهد تراجعاً ملحوظاً بالوضع الإنساني

فيديو: جانب من اللقاء مع المهندس جمال الخضري

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشقال رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، المهندس جمال الخضري، إن هناك تراجعاً ملحوظاً بالخدمات العامة، وبالوضع الإنساني بالقطاع، نتيجة استمرار الحصار المفروض منذ 12 عاماً على التوالي.وأكد الخضري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، على ضرورة إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور والخطير في غزة، بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة، حتى يتمكن المواطن من الحصول على كل حقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني، ويتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.وأضاف: "إذا كان هناك انسجام من مجلس الأمن الدولي مع الاتفاقيات والقوانين الموقعة لحماية حقوق المواطنين، فيجب عليه أن يضع الاحتلال عند حدوده، ومنعه من ممارسة حصاره على غزة".وشدد الخضري على أن الحلول الجذرية التي يجب من خلالها إنقاذ غزة من الوضع الراهن، تتمحور في رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.