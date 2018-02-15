عشراوي وممثل كوريا بفلسطين يبحثان آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطن

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي رئيس ممثلية جمهورية كوريا الجنوبية، لدى دولة فلسطين "يونغ سام تشوي" في رام الله.



وأعربت عشراوي بداية اللقاء، عن تقديرها العميق للحكومة الكورية؛ لتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي رفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك دعمها المستمر لفلسطين وحل الدولتين.



وأكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والكوري، وعلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات، ودعت عشراوي الحكومة الكورية إلى لعب دور إيجابي وفاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم السلام العادل والشامل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في المستقبل القريب.



كما وناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والإقليمية، بما في ذلك، التحركات الأمريكية الأخيرة وغير المسؤولة بشأن القدس وانتهاكها المتعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقالت: "إن الإدارة الأمريكية شجعت إسرائيل على الاستمرار بارتكاب انتهاكاتها الجامحة والإفلات التام من العقاب والاستخفاف بالقانون الدولي والإجماع الدولي، معتبرةً هذه الإجراءات، خرقاً فاضحاً لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين".



وأضافت: "إن سياسات الإدارة الأمريكية الخطيرة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وحدود 1967 والمستوطنات ومساسها بالقضايا الجوهرية، تتناقض مع احتمالات فرص السلام وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وتنهي أية آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض، وتدمر مصداقية الولايات المتحدة، وتنهي دورها كراع نزيه للعملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين."



وقدمت عشراوي عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها عملية السلام، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال تعميق الإستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية وبالأخص بالقدس وحولها، والتي تصب في صالح المستوطنين على حساب الحقوق الفلسطينية، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الاحتلالية والاستيطانية، واستهداف الأطفال الفلسطينيين مثل عهد التميمي، والتي لم تتعدَ 17 من عمرها، بالإضافة لزيادة حالات "الإعدام الميداني المتعمد"، واستخدام أساليب التعذيب والعنف تجاه شعبنا الفلسطيني.



وطالبت عشراوي الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عقابية فورية، ضد الاحتلال نتيجة تواصل انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والعمل على تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعت الحكومات فى جميع أنحاء العالم إلى الالتزام بتعهداتها، وتوفير الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار فى غزة وزيادة دعمها لوكالة (أونروا) لتعويض العجز وعدم إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها.