البرغوثي: سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن سياسة العقاب الجماعي، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي بلدات حزما وسنجل وبيتا، أمر خطير وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.



وأضاف البرغوثي، أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مداخل بلدات حزما وسنجل وبيتا وحرمان أهلها من الدخول والخروج منها بحرية، إضافة إلى فرض غرامات باهظة من قبل شرطة الاحتلال على المواطنين، الذي يمرون عبر المخرج الوحيد الذي بقي مفتوحاً لبلدة سنجل، يشكل خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكاً للحق في حرية الحركة ووصول الأهالي إلى أماكن سكناهم وعملهم.



وأوضح البرغوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمة عنجهية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وآخرها الهجمة الاستيطانية لمصادرة المزيد من أراضي أهالي قريتي المزرعة الغربية وقرية جيبيا شمال مدينة رام الله.



وأشار البرغوثي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته العنصرية تسعى لتكريس أسوأ نظام فصل وتمييز عنصري (أبرتهايد) على الشعب الفلسطيني، وتسعى إلى تدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال الاستيطان، وجدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي، وتدمير جميع مقومات الحياة للشعب الفلسطيني.



وأكد البرغوثي، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرتدع إلا بتصعيد المقاومة الشعبية، والمقاطعة، وفرض العقوبات عليه، مطالباً بتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه الأخير، وتبني حركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل "BDS".