على خلفية ثأر قديم.. إصابة مواطن في إطلاق نار بجباليا

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن اليوم الخميس، بجروح خطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وفي التفاصيل، أفاد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، أن المواطن (أ، ع)، (62 عاماً) أصيب بجروح وصفت بالخطيرة في الرأس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل المواطن (ن، م)، (70 عاماً) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك على خلفية ثأر قديم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأشار البطنيجي إلى أنه تم توقيف مطلق النار، وجاري التحقيق معه.