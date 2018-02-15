أردان يطالب بالتحقيق في تهديدات لحقت بالمحققين مع نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، طلب من المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الأربعاء، إصدار أمر بالتحقيق في ادعاءات مفوض الشرطة روني الشيخ، خلال لقاء تلفزيوني، بأن المحققين الذين حققوا مع نتنياهو، تعرضوا للملاحقة والتعقب من قبل محققين خاصين استأجرتهم جهات متنفذة.



وطلب أردان من المستشار القانوني، أن يأمر الشرطة بفحص الادعاءات، مضيفًا: "هذا تصريح مهم ومثير للقلق، وينبغي أن يقض مضاجع كل المعنيين بسيادة القانون، واستقلال سلطات الإنفاذ".



وكتب إلى مندلبليت: "لا أستطيع تجاهل هذه الأمور، محاولة ترهيب محققي الشرطة، الذين يقومون بعملهم، هو عمل لا يمكن التسليم به".



وأشار أردان إلى أنه اتصل بمفوض الشرطة للحصول على توضيحات بشأن هذه المسألة، لكنه أجاب بأنه "غير قادر على تقديم تفاصيل وإحاطة في هذه المسألة"، ولذلك، كتب إلى مندلبليت "أنا مضطر للتوجه إليك كي تستغل صلاحياتك، وتأمر بالتحقيق في تعقب المحققين مع رئيس الوزراء، وجمع المعلومات عنهم، إن ترك المسألة "في الجو" يمكن أن يضر بشكل كبير بالثقة العامة في النظام الحكومي".