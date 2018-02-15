واشنطن تفرض "عقوبات" جديدة على حركة حماس

رام الله - دنيا الوطن

أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، بسبب ما يعتبره استخداماً من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.



ويدعو مشروع القانون الأمريكي، والذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى إدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعاً بشرية، باعتبار ذلك "عملاً إرهابياً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي"، وفق ما أوردت (الجزيرة نت).



ويحتاج تشريع القانون، إلى إقرار مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل أن يصبح قانوناً.