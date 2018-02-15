رغم فساده.. نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه بعد يوم واحد من نشر توصيات الشرطة بمحاكمة بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد والرشوة، تتنبأ له استطلاعات الرأي بالفوز في الانتخابات.



ووفقاً لاستطلاعين نشرتهما شبكة الأخبار والقناة العاشرة، فإن الليكود كان سيحصل على أكبر عدد من المقاعد لو جرت الانتخابات اليوم، يليه حزب (يوجد مستقبل) برئاسة يئير لبيد، ثم (المعسكر الصهيوني).



ووفقاً لاستطلاع القناة العاشرة، فإن أكثر من نصف الجمهور لا يصدق رواية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التحقيقات معه، ووفقاً لاستطلاع شركة الأخبار، يعتقد 48٪ من الجمهور أنه يجب على نتنياهو الاستقالة.



ووفقا لاستطلاع شركة الأخبار، فان الانتخابات، لو جرت اليوم، كانت ستسفر عن النتائج التالية: (الليكود) 26، (يوجد مستقبل) 22، (المعسكر الصهيوني) 15، (القائمة المشتركة) 12، (البيت اليهودي) 11، (كلنا) 9، (ميرتس) 7، (يهدوت هتوراة) 7، (يسرائيل بيتينو) 6 و(شاس) 5.



ووفقاً لاستطلاع القناة العاشرة: (الليكود) 27، (يوجد مستقبل) 25، (المعسكر الصهيوني) 16، (القائمة المشتركة) 11، (البيت اليهودي) 11، (ميرتس) 7، (يهدوت هتوراة) 7، (يسرائيل بيتينو) 6، (كلنا) 5، و(شاس) 5.



وأفاد استطلاع القناة العاشرة، أن 53٪ من الجمهور لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن التحقيقات معه، بينما يصدقه 34٪ مقابل 13٪ قالوا إنهم لا يعرفون، وقال 71٪ بأن موقفهم من الشكوك لم يتغير بعد توصيات الشرطة، و 50٪ يطالبون رئيس الوزراء بالاستقالة أو تعليق مهامه - مقابل 42٪ يريدون له أن يستمر في منصبه كالمعتاد.



ووفقا لاستطلاع شبكة الأخبار، فإن 45% لا يصدقون نتنياهو، مقابل 30% يصدقونه. وفي ردهم على سؤال حول من الذي يصدقونه في مسألة الشبهات، نتنياهو أم لبيد، قال 35% انهم يصدقون لبيد، فيما قال 30% انهم يصدقون نتنياهو.



وأجرت قناة (مكان) استطلاعاً للرأي، قال فيه 51% من الجمهور إنهم يصدقون الشرطة، مقابل 22% قالوا إنهم يصدقون نتنياهو، وقال 48% انهم يعتقدون بأن نتنياهو فاسد، مقابل 28% رفضوا ذلك، و22% قالوا إنهم لا يعرفون.