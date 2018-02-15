سليماني: إيران ستنفذ وعدها بإزالة إسرائيل عن الوجود

رام الله - دنيا الوطن

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، إن بلاده ستنفذ وعدها بإزالة إسرائيل عن الوجود.



وأضاف سليماني، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "على إسرائيل أن تعلم أن القصاص لدماء شهدائنا، سيكون عبر زوالها، واسم عماد مغنية، يرهب الأعداء ويفرح الأصدقاء، وعماد اختار لنفسه اسم رضوان، وحظي برضوان الله".



وتابع: "مغنية لم يكن متخصصاً في حروب العصابات فقط، وقوته كانت تفوق قوة العدو، فقد كسر حاجز الخوف في لبنان من إسرائيل، واستطاع توجيه الصفعات للعدو".



يذكر، أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 شباط/ فبراير 2008 في دمشق، فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزتها في العملية، إلا أن شهادات ظهرت لاحقاً أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.