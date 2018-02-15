بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل (19) مواطناً بالضفة

بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل (19) مواطناً بالضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (19) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، بينهم صحفي من الخليل، وذلك فجر اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، وهم: الصحفي عبد المحسن شلالدة، مهند زين، عدي وليد الطيطي، منجد الجعبري، ماهر الجندي، أمجد الجعبري، مصطفى سليمان أحمد رشيد، وشقيقه أنس.

واعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: حسن سلامة برغوثي، همام نوح عطا وسامر جهاد عطا من بلدة دير أبو مشعل، وفادي محمد جبران اشتية (15 عاماً)، من بلدة كفر نعمة.

علاوة على اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: أيمن الطشطوش، أدهم الطشطوش ويزن جعارة، ومواطنين من محافظة طولكرم، وهما: محمد منيف عسراوي (20 عاماً)، وسامح عبد الغني، كما واعتقل الشّاب أنس عدنان قبها من بلدة يعبد قضاء جنين، والشّاب شادي أبو غربية من بلدة الرام شمالي القدس.

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