صور: المحافظ حميد يُطلع وزير خارجية عُمان على أوضاع الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلع محافظ الخليل كامل حميد وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي على أوضاع المحافظة، وما تعانيه من ظروف صعبة جراء انتهاكات، وممارسات الاحتلال العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.واستقبل حميد الوزير بن علوي ظهر أمس الأربعاء والوفد المرافق له، ورافقهم في جولة في اروقة البلدة القديمة، وأداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، وجاءت الزيارة ضمن جولة يقوم بها الوزير العماني، شملت زيارة أريحا ورام الله وبيت لحم.وقال حميد: "نرحب بكم بمدينة جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام، هذه الزيارة هي دعم وسند لشعبنا الفلسطيني ولأقصانا وللحرم الإبراهيمي، وإن شاء الله الزيارة الأخرى تكون وقد تحررت القدس وفلسطين ونعتز بهذه الزيارة التي تعني لنا الكثير وترفع من معنويات شعبنا".وأضاف: "هنا يعاني السكان ما لم يعانيه أي شعب بالعالم والحرم الإبراهيمي المكان المقدس الوحيد بالعالم الذي يقسم بقوة السلاح لكننا صامدون ومحافظون على دماء الشهداء وعلى كل ثوابتنا، والاحتلال يحاول نقل التقسيم الذي انتهجه في الحرم الإبراهيمي إلى المسجد الأقصى في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين في القدس الشريف".من جهته قال الوزير بن علوي: "تربطنا بفلسطين والرئيس محمود عباس علاقات قديمة ومتينة وندرك جهوده أمام العالم لنيل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على أن العمانيين هم سند للشعب الفلسطيني داعياً كافة الدول إلى زيارة فلسطين".