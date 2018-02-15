السفير منصور: نعمل على فتح آفاق رعاية دولية للعملية السياسية

رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور: إن الحراك الدبلوماسي في مجلس الأمن حالياً، يمهد للجلسة المقبلة في العشرين من الشهر الجاري، والتي سيلقي خلالها الرئيس محمود عباس كلمة مهمة.



وأضاف منصور، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن ذلك يأتي ضمن استمرار الجهود التي بدأت في المنظمة الأممية للتصدي للخطوة الأمريكية غير القانونية والأحادية حول القدس، ومحاولة فتح آفاق نحو رعاية دولية جديدة للعملية السياسية.



وأشار منصور، إلى أن جلسة مجلس الأمن المقبلة، ستحظى بتغطية إعلامية كبيرة، بحضور مسؤولين أمميين ودبلوماسيين من مختلف دول العالم، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.