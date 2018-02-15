ماكرون: فرنسا ستضرب بقوة إذا استخدم "الكيمياوي" في سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "فرنسا ستوجه ضربات قوية، إذا استخدمت الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين في الصراع السوري"، لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.



وأكد ماكرون للصحفيين: "لقد وضعت خطًا أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيمياوية، اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات".



وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي، عبر ماكرون عن قلقه من دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في سوريا خلال الآونة الأخيرة.