كهرباء غزة تحذر من النقص الحاد في الكهرباء.. والجدول غير مستقر

خاص دنيا الوطن

حذرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، من تداعيات النقص الحاد في الكهرباء على كافة القطاعات الحيوية في غزة، وخاصة قطاع الصحة والخدمات، نتيجة توقف محطة التوليد عن العمل، وتعطل الخطوط المصرية.



ودعت الشركة، جميع الأطراف إلى سرعة التحرك لوقف التدهور الخطير، من خلال توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم، وإعادة إصلاح الخطوط المصرية، وتوفير مزيد من الطاقة حتى تتمكن الشركة من ممارسة مهامها، وتوصيل الكهرباء لآلاف الأسر وللمرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين.



وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المغذية للقطاع، أوضحت الشركة، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما لا تزال الخطوط المصرية متعطلة منذ أيام، أما محطة التوليد فهي متوقفة كذلك عن العمل، لافتة إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم 120 ميجاوات، منوهة في الوقت ذاته إلى أن احتياج القطاع 500 ميجاوات تقريباً.



وفي السياق ذاته، بينت الشركة، أن عجز الطاقة وصل إلى قرابة 380 ميجاوات، منوهة إلى أن جدول الكهرباء غير مستقر، وسيكون واضحاً نهاية اليوم.