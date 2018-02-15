نصيحة من بوتين إلى الملك سلمان بخصوص قطر

نصيحة من بوتين إلى الملك سلمان بخصوص قطر
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء: إن الأزمة المستمرة بين الدول الأربعة "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" مع قطر، لا تصب في مصلحة استقرار الشرق الأوسط.

وذكر الكرملين، أن "العاهل السعودي تطرق، خلال بحث الأوضاع في منطقة الخليج، إلى قضية العلاقات بين قطر وعدد من الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن بوتين ركز اهتمامه على أن الأزمة، التي تشكلت في المنطقة، لا تسهم في توحيد الجهود المشتركة الرامية لمكافحة التهديدات الإرهابية، وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط بصورة عامة.  

كما تناولت المحادثات الهاتفية بين بوتين والملك سلمان "تبادل الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، بأخذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بعين الاعتبار".

وعلى صعيد العلاقات بين موسكو والرياض، بحث الزعيمان، حسب بيان (الكرملين)، "دائرة واسعة من مسائل التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري الاقتصادي والعسكري التقني، وذلك في سياق الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017".

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