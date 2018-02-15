أبو مرزوق: سلاح المقاومة هو المطلوب والمصالحة ليست بالتمكين

أبو مرزوق: سلاح المقاومة هو المطلوب والمصالحة ليست بالتمكين
عضو المكتب السياسي لحماس - موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، إن قضية المصالحة "ليست تمكين الحكومة"، مشيرًا إلى أن "سلاح المقاومة هو المطلوب".

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر): "هناك من غضب لوصفي واقع المصالحة كما هو، فانظروا ماذا قال أبو مازن للأستاذ فريح أبومدين (وزير العدل في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات)". 

ونقل أبو مرزوق، عن الوزير الأسبق قوله على لسان الرئيس محمود عباس: "على حماس أن تفهم ما يلي: إن أرادت المصالحة، أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة، وأن تتمكن الحكومة من السيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح، وأن يعاد ترتيب أوضاع غزة من جديد؛ إذن القضية ليست تمكين الحكومة".

وأضاف أبو مرزوق: أن أبو مدين طلب من الرئيس عباس إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال: لن أرفع الإجراءات، ولن أُقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة، وأن تكون غزة هكذا؛ وأشار إلى خاتم في أصبعه، وإلا بنتهم عندهم وابني عندي!!، وفق تغريدة أبو مرزوق.


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