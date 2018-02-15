القوات اليمنية تسيطر على أهم معاقل "تنظيم القاعدة" في حضرموت

القوات اليمنية تسيطر على أهم معاقل "تنظيم القاعدة" في حضرموت
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الشرعية اليمنية، وبإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في دخول (وادي المسيني) والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل، الذي يعتبر أهم معاقل (تنظيم القاعدة) في حضرموت.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة (سكاي نيوز): إن ما تسمى قوات النخبة الحضرمية، انتشرت بشكل واسع، واستحدثت عددًا من الحواجز العسكرية لإغلاق هذا الوادي وقطع الطرق على عناصر التنظيم، ومحاصرتهم وسط تغطية جوية.

وأضاف المصدر: أن قوات الشرعية، تستعد لشن عملية تطهيرية شاملة في المناطق التي يستخدمها التنظيم لشن عملياته المسلحة  التي تضر بالأمن الاجتماعي، وذلك وفق خطة أمنية وعسكرية، تهدف لتثبيت الأمن ودحر هذه العناصر.

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