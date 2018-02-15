فيديو: الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق النار بفلوريدا

فيديو: الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق النار بفلوريدا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا، القبض على مسلح (19 عاماً)، قتل 17 شخصاً في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا، في حادثة مروعة تعد رقم 18 في حوادث إطلاق النار داخل مدرسة أميركية حتى الآن هذا العام.

ووقع الحادث قبل موعد الانصراف بمدرسة مارغوري ستونماندوجلاس الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى، بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد، سكوت إسرائيل، إن المسلح يدعى نيكولاوس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وقال المشرف على مدارس مقاطعة بروارد، روبرت رونسي: "إنه وضع مروع".

وذكر قائد الشرطة أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة، فيما يعتقد المحققون أنه كان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) وكان معه عدة خزائن ذخيرة، وأضاف: "هذه كارثة (...) أنا عاجز عن الكلام".

وقال إن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة، بينما قتل اثنان خارجها مباشرة، ولقي شخص حتفه في الشارع، وتوفي اثنان من الضحايا متأثران بجروحهما في مستشفى، وتابع أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين.

وتقول جماعة "إيفريتاون فور جن سيفتي"، المعنية بمراقبة الأسلحة، إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أميركية حتى الآن هذا العام.

ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث، التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في يناير قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.

وقال مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية إن صافرة الإنذار بالحريق انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريبا، مما أحدث حالة من الفوضى فيما توجه نحو 3300 تلميذ بالمدرسة إلى الأروقة في البداية قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم للاحتماء.

فيديو: الشرطة الأمريكية تعتقل مطلق النار في ولاية فلوريدا

 

أخبار ذات صلة

فيديو: موقف محرج تعرض له تيلرسون خلال زيارته للبنان

فيديو: موقف محرج تعرض له تيلرسون خلال زيارته للبنان

رغم فساده.. نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

رغم فساده.. نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي

سليماني: إيران ستنفذ وعدها بإزالة إسرائيل عن الوجود

سليماني: إيران ستنفذ وعدها بإزالة إسرائيل عن الوجود

مقتل عشرة مسلحين في عملية فرنسية بمالي

مقتل عشرة مسلحين في عملية فرنسية بمالي

(محدث) 17 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية

(محدث) 17 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن: &#34;لدينا خيارات عسكرية&#34; لحل أزمة كوريا الشمالية

واشنطن: "لدينا خيارات عسكرية" لحل أزمة كوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشاعر: أولوياتنا ترجمة السياسات والتشريعات لخدمات ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة

الشاعر: أولوياتنا ترجمة السياسات والتشريعات لخدمات ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2017

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2017

محكمة فرنسية تحكم لصالح قرار تسمية شارع باسم الرئيس عرفات

محكمة فرنسية تحكم لصالح قرار تسمية شارع باسم الرئيس عرفات

روحي فتوح يُطلع ممثل مالطا على تطورات ملف المصالحة

روحي فتوح يُطلع ممثل مالطا على تطورات ملف المصالحة

عربي

&#34;جعجع&#34; يكشف لأول مرة تفاصيل &#34;العشاء الأخير&#34; مع رفيق الحريري

"جعجع" يكشف لأول مرة تفاصيل "العشاء الأخير" مع رفيق الحريري

ماكرون: فرنسا ستضرب بقوة إذا استخدم &#34;الكيمياوي&#34; في سوريا

ماكرون: فرنسا ستضرب بقوة إذا استخدم "الكيمياوي" في سوريا

نصيحة من بوتين إلى الملك سلمان بخصوص قطر

نصيحة من بوتين إلى الملك سلمان بخصوص قطر

30 مليار دولار لإعمار العراق

30 مليار دولار لإعمار العراق

منوعات

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

بسبب الفاظها الخادشة للحياء.. إيقاف المذيعة منى عراقي عن العمل

فيديو: مكياج &#34;احلام&#34; في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: مكياج "احلام" في ذا فويس يثير الجدل.. فشاهده

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

فيديو: هدية بوسي شلبي لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز في عيد الحب

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور &#34;الفالنتين&#34;

صور: ملكة جمال مصر السابقة تتجاوز الخطوط الحمراء بصور "الفالنتين"