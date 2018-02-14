الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا

الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
 أطلع رئيس كتلة فتح البرلمانية، رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، على الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية تجاه شعبنا الفلسطيني، من الانتهاكات المتواصلة لوقف المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، والاعتقالات المستمرة، إضافة إلى عمليات هدم منازل المواطنين.

وقال الأحمد لـ"وفا" عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير العماني، الليلة، في رام الله، إنه وضع الضيف في صورة الجهود المتواصلة لإنهاء الانقسام في ظل العقبات التي واجهت تنفيذ الاتفاق، والاتصالات المستمرة لتذليل العقبات وإزالتها، لتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها في قطاع غزة وفق القانون الأساسي، لتنفيذ الاتفاق الذي وقع عام 2011 وطي صفحة الانقسام.

من جانبه، أكد بن علوي خلال اللقاء وقوف سلطنة عمان الثابت والراسخ لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.

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