وزير خارجية عُمان يزور الخليل

زار وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي اليوم الاربعاء مدينة الخليل حيث التقى المحافظ كامل حميد الذي اطلعه على أوضاع المحافظة وما تعانيه من ظروف صعبة جراء انتهاكات وممارسات الاحتلال العنصرية بحق ابناء الشعب الفلسطيني .





وأستقبل حميد الوزير بن علوي والوفد المرافق له ورافقهم في جولة في البلدة القديمة شملت زيارة الحرم الابراهيمي الشريف.





وجاءت الزيارة ضمن جولة يقوم بها الوزير العماني شملت مدن اريحا ورام الله وبيت لحم .





واكد بن علوي على مساندة الحكومة والشعب العماني للشعب الفلسطيني في شتى المجالات والمحافل.

رام الله - دنيا الوطن