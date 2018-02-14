حلس: المصالحة هدفنا من أجل مستقبل أجيالنا

حلس: المصالحة هدفنا من أجل مستقبل أجيالنا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة أحمد حلس: إن المصالحة الوطنية هدف الحركة من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف حلس خلال تكريم عدد من الفنانين التشكيليين، نظمه المكتب الحركي المركزي للفنانين التشكيليين في غزة، أن المصالحة هدفنا، رغم المعيقات ولا مجال للعودة للوراء.

وثمن دور الفنانين التشكيليين، الذين أبدعوا بريشتهم وألوانهم في رسم وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية؛ التي حاول الاحتلال طمسها بشتى الطرق.

من جهته، أكد رئيس جامعة غزة، عبد الجليل صرصور، أهمية الفن بكل ألوانه في التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية؛ مستذكراً دور الجامعات الفلسطينية في رفد نهر الثورة بالخريجين، الذين أصبحوا اليوم، قيادات وفنانين وكتاباً وأدباء، لهم جميعاً بصمات واضحة في الحفاظ على الهوية الوطنية.

بدوره، قال أمين سر المكتب الحركي المركزي للفنانين التشكيليين عصام حلس: إن هذا التكريم ليس الأول ولن يكون الأخير؛ وإن المكتب الحركي المركزي للفنانين التشكيليين سيظل البيت والمظلة لكل فنان تشكيلي فلسطيني.

من ناحيتها، أعربت الفنانة وفاء الحيلة، عن شكرها للمكتب الحركي المركزي للفنانين التشكيليين وقيادة حركة (فتح) على هذه اللفتة الكريمة، وهذا الاهتمام بالفنانين؛ مؤكدة أنها وزملاءها الفنانين التشكيليين، لن يتراجعوا قيد أنملة، وسيبقون يرسمون ويلونون الوطن بريشتهم حتى التحرير.

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