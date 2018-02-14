التربية تستنكر قرار تكريس وجود مؤسسات التعليم العالي بالمستوطنات

التربية تستنكر قرار تكريس وجود مؤسسات التعليم العالي بالمستوطنات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون خاص بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على ما يسمى بمؤسسات التعليم العالي في (المستوطنات) الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، عبر إخضاع تلك المؤسسات إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة.

وأشارت الوزارة إلى قرارها السابق باعتبار كل المؤسسات التعليمية في المستوطنات باطلة، وأنها لن تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، لافتةً إلى أن محاولة تكريس وجود هذه المؤسسات؛ يأتي رداً على موقف الوزارة والقيادة ومواقف المؤسسات الدولية المقاطعة لنشاطات المستوطنات بما فيها الأكاديمية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة الخطيرة مقدمة لضم (المستوطنات) المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة تلك الخطوة حلقة في إطار ما أعقب الاعتراف الأميركي المشؤوم بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحدٍ واضحٍ لقرارات الشرعية الدولية، التي أقرت أن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذا المشروع يتطلب موقفاً حازماً من شركائها الدوليين، والمجتمع الدولي بأسره والمؤسسات الأكاديمية لمواجهة مثل هذا القرار وإبطاله، ووقف التعامل أو التعاون أو دعم تلك المؤسسات المقامة في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستخاطب عديد الاتحادات العالمية والمؤسسات الأكاديمية؛ لمطالبتها باتخاذ موقف واضح تجاه هذا الانتهاك الفاضح لكل المواثيق والقرارات الشرعية الدولية والأعراف القانونية والأكاديمية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

أخبار ذات صلة

الخضري: مطلوب من مجلس الأمن الدولي قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار

الخضري: مطلوب من مجلس الأمن الدولي قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار

الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا

الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا

سلطة النقد وبالتعاون مع البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول الحوكمة

سلطة النقد وبالتعاون مع البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول الحوكمة

شعث: أطراف دولية أبدت استعدادها لتشكيل صيغة جديدة لعملية السلام

شعث: أطراف دولية أبدت استعدادها لتشكيل صيغة جديدة لعملية السلام

حماس: على الحكومة وقف اجرائاتها واحترام الاتفاقات الوطنية

حماس: على الحكومة وقف اجرائاتها واحترام الاتفاقات الوطنية

الاحتلال يسحب تصاريح سفر 3 آلاف تاجر من غزة

الاحتلال يسحب تصاريح سفر 3 آلاف تاجر من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخضري: مطلوب من مجلس الأمن الدولي قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار

الخضري: مطلوب من مجلس الأمن الدولي قرار يلزم إسرائيل رفع الحصار

الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا

الأحمد يطلع وزير الخارجية العماني على الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا

سلطة النقد وبالتعاون مع البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول الحوكمة

سلطة النقد وبالتعاون مع البنك الدولي تعقد ورشة عمل حول الحوكمة

وزير خارجية عُمان يزور الخليل

وزير خارجية عُمان يزور الخليل

عربي

صحيفة: الأردن لن يُسلم &#34;رغد صدام حسين&#34; للعراق لأنها ضيفة الملك

صحيفة: الأردن لن يُسلم "رغد صدام حسين" للعراق لأنها ضيفة الملك

توما- سليمان: إسرائيل تشتري النفط العربي من تنظيم الدولة

توما- سليمان: إسرائيل تشتري النفط العربي من تنظيم الدولة

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

منوعات

فيديو: إحالة المذيعة منى عراقي للتحقيق بعد حلقة اغتصاب اب لابنائه

فيديو: إحالة المذيعة منى عراقي للتحقيق بعد حلقة اغتصاب اب لابنائه

فيديو: شيماء سيف عن خطيبها &#34;كان بيجبلي حواوشي ومنبار في البريك&#34;

فيديو: شيماء سيف عن خطيبها "كان بيجبلي حواوشي ومنبار في البريك"

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. شاهد جمالها

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. شاهد جمالها

والد &#34;منى زكي&#34; كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

والد "منى زكي" كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب