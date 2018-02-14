قلق في إسرائيل.. بسبب المياه في بحيرة طبريا

رام الله - دنيا الوطن

شهدت بحيرة طبريا انخفاضًا جديدًا، في ظل نقص هطول الأمطار في فصول الشتاء الجافة نسبيًّا؛ ما انعكس بقلق في إسرائيل من عدم القدرة على توفير المياه في الصيف بشكل كبير.



وحذر خبراء إسرائيليون، من وضع بحيرة طبريا الخطير، لاسيما وأن هناك قلقاً كبيراً، من ألا تصل المياه في الصيف القريب في بحيرة طبريا إلى المضخات.



ووفق موقع (المصدر) الإسرائيلي، فقد قال هؤلاء الخبراء: قُبَيل انتهاء الشتاء الجاف نسبيًّا، أصبح وضع المياه في إسرائيل متدهوراً، إذ وصل مستوى المياه في بحيرة طبريا إلى 87 مليمتراً أقل من الخط الأحمر السفلي، وهذا يعني أنه حتى إذا وصل مستوى المياه حتى نهاية هذا الشهر إلى معدله السنوي، ما زالت بحيرة طبريا معرضة لنقص كبير في المياه في بداية الصيف.



وذكر مدير ما يسمى بـ (وحدة الجليل في شركة المياه) "مكوروت"، ألون ليف، أن الوضع الحالي مثير للقلق، متابعًا: "مررنا بخمس سنوات من نقص مياه الأمطار، وكان مستوى المياه فيها في كل سنة أقل من السنة السابقة، وفي السنوات الخمس الماضية، شهدت بحيرة طبريا نقصاً في المياه".



وأوضح ليف المشكلة الكامنة في حالة الطقس في السنوات الأخيرة، ذات الطقس الحار أو الترسبات الكبيرة، مشيراً إلى أنها تلحق ضررًا بمجمعات المياه الزراعة والطبيعية.