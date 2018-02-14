منتصف الليلة.. محطة الكهرباء ستتوقف كليًا عن العمل

خاص دنيا الوطن

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة: إن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أبلغتهم بإطفاء محطة الكهرباء، منتصف هذه الليلة.



وأكدت شركة الكهرباء لـ"دنيا الوطن"، أن سلطة الطاقة، أبلغتهم بإيقاف المولد المتبقي في محطة التوليد منتصف الليلة، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة.



وأضافت الشركة، أن ذلك سيكون له آثار سلبية على جدول توزيع الكهرباء، لأن الاعتماد غدًا سيكون فقط على خطوط الكهرباء الإسرائيلية، لاسيما في ظل توقف المحطة بغزة، وكذلك بسبب تعطل كافة الخطوط المصرية، المُغذية لجنوب قطاع غزة.



وذكرت الشركة، أن الخطوط الإسرائيلية، المغذية للقطاع تعطي 120 ميغا واط، واحتياج القطاع هو 500 ميغا واط.



بدوره، قال ظافر ملحم القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة لـ"دنيا الوطن"، إن السلطة تقوم بكافة جهودها لمنع إطفاء المحطة.