صحيفة: الأردن لن يُسلم "رغد صدام حسين" للعراق لأنها ضيفة الملك

صحيفة: الأردن لن يُسلم "رغد صدام حسين" للعراق لأنها ضيفة الملك
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر حكومي أردني، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الأردنية، تلقت مذكرة من نظيرتها العراقية، لتسليم رغد ابنة الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال المصدر لصحيفة (رأي اليوم) الأردنية: "إن الأردن تلقى أكثر من طلب مماثل في السابق، غير أنه تجاهل كل تلك المذكرات، ولم يعلق عليها، بسبب أن رغد صدام حسين تقيم في الأردن بصفة ضيف على الملك، والحكومة والشعب، لأسباب إنسانية".

وأضاف المصدر: "رغد ملتزمة بأدب الضيافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية لا للعراق ولا لغير العراق".

يشار إلى أن الحكومة العراقية، نشرت أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين أمنياً، لانتمائهم إلى تنظيمي (داعش) و(القاعدة) وحزب (البعث) المُنحل، والذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.

وكانت رغد صدام حسين قالت لقناة (العربية): إنها ستُقاضي، كل الذين يُسيؤون إليها، مؤكدة أنها لا تقيم حالياً في الأردن.

وحول إدراجها قي قائمة المطلوبين، قالت رغد: إن هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها (تقصد الأردن) أكدت أكثر من مرة أن "شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع".

فيديو أرشيفي: تصريحات "رغد صدام حسين" لقناة (العربية)..

 

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