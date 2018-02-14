ساورغيرنوف: الأمم المتحدة تعمل لإنهاء الوضع الإنساني الخطير بغزة

ساورغيرنوف: الأمم المتحدة تعمل لإنهاء الوضع الإنساني الخطير بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد من جبهة النضال الشعبي ضم كلاً من سكرتير الجبهة محمود الزق، وعضو المكتب السياسي عبد العزيز قديح، وعاطف السويركي، وجهاد أحمد أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة، ساور غيرنوف.

وقدم الوفد شرحًا حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة من حيث هذا التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية وضرورة تدخل الأمم للضغط لأجل إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم عن شعبنا في قطاع غزة الذي بات سجناً كبيراً للمواطنين كما عبر الوفد عن رفضة للقرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل والقرار الظالم بتقليص المساعدات الأمريكية في استهداف واضح لدور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.

وبدوره، أكد غيرنوف رفض الأمم المتحدة للقرار الأمريكي انطلاقاً من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، حول وضع الأرض المحتلة.

وعبر عن قلقه الشديد لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا سعي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة على كافة الصعد لإنهاء هذا الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة.

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