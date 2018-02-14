هل توسط "بوتين" لجمع الرئيس عباس بترامب؟

الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيته بضحايا حادث الطائرة الروسية، مبينًا أن الاتصال جرى قبل وقت قصير من الاجتماع المقرر بين بوتين والرئيس محمود عباس.



وأضاف نوفل، أن الرئيس الروسي، أبلغ نظيره الأمريكي بأنه بصدد الاجتماع بالرئيس عباس، فأعرب ترامب عن أمله بأن تساعد القيادة الروسية بعودة الحوار الفلسطيني- الإسرائيلي.



وأشار نوفل إلى أنه جرى التأكيد على موقف القيادة المطالب بمرجعية دولية، وآلية جديدة لرعاية عملية السلام، بعد قرار ترامب بشأن القدس.



رام الله - دنيا الوطننفى سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، الأنباء التي تحدثت عن وجود وساطة روسية بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، أو قيام موسكو بنقل أي مقترحات للقيادة خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى روسيا.وقال نوفل لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس