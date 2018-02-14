صحفي مصري: زيارة هنية لبحث ملف الأمن.. ولا موعد لزيارة الوفد الأمني للقطاع

صحفي مصري: زيارة هنية لبحث ملف الأمن.. ولا موعد لزيارة الوفد الأمني للقطاع
اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أشرف أبو الهول رئيس القسم السياسي في صحيفة (الأهرام) المصرية، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متواجد في القاهرة؛ لبحث ملفات مهمة جداً، على رأسها ضبط الأوضاع الأمنية بين قطاع غزة والحدود المصرية (سيناء)، بالإضافة إلى المصالحة والتطورات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح أبو الهول، أن هنية اجتمع مع الوفد الأمني المصري، ومع عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، لافتاً إلى أنه جرى نقاش ضرورة ضبط الوضع الأمني على الحدود من قطاع غزة تجاه الأراضي المصرية، ثم العودة إلى المصالحة وبقوة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والأوضاع الإقليمية والتطورات والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والخطط المطروحة للتسوية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مفهوم تمكين الحكومة في قطاع غزة مرتبط بالعلاقة بين حركتي فتح وحماس والثقة بينهما بتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وفيما يتعلق بالمفارقة بين الزيارات السابقة للوفدين إلى القاهرة والزيارة الحالية، أوضح الصحفي المصري، أن الزيارة الحالية تأتي في ظل قيادة مصرية جديدة مشرفة على المفاوضات بين الطرفين بقيادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، الذي لم يسبق أن التقى مع وفد حركة حماس.

وحول زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، أكد أبو الهول أن هناك حديثاً مؤكداً بأن الوفد سيزور القطاع، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد للزيارة، مرجعاً ذلك إلى العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء ضد الجماعات المسلحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه العملية لها تأثير على كل التطورات في المنطقة.

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