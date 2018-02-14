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فيديو: الاحتلال يكشف قاذف صواريخ جديداً مضاداً للدروع
2018-02-14
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رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع القوات البرية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، فيديو لقاذف صاروخ جديد مطور ومضاد للدروع.
وقد أظهر الفيديو مدى القوة التدميرية للصاروخ، والتي تخرج من القاذف.
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