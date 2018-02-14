فيديو: الاحتلال يكشف قاذف صواريخ جديداً مضاداً للدروع

فيديو: الاحتلال يكشف قاذف صواريخ جديداً مضاداً للدروع
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع القوات البرية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، فيديو لقاذف صاروخ جديد مطور ومضاد للدروع.

وقد أظهر الفيديو مدى القوة التدميرية للصاروخ، والتي تخرج من القاذف.


 

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