فيديو: الاحتلال يكشف قاذف صواريخ جديداً مضاداً للدروع

رام الله - دنيا الوطننشر موقع القوات البرية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، فيديو لقاذف صاروخ جديد مطور ومضاد للدروع.وقد أظهر الفيديو مدى القوة التدميرية للصاروخ، والتي تخرج من القاذف.