ليبرمان يعارض فكرة إنشاء "جزيرة اصطناعية" قرب شواطئ غزة

رام الله - دنيا الوطن

عارض وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فكرة إقامة جزيرة اصطناعية، قبالة شواطئ قطاع غزة.



وقال ليبرمان: إن الأولى هو حل قضية الأسرى والمفقودين، مشيرًا إلى أن قطاع غزة لا يعاني من أزمة إنسانية.



وتطرق وزير الجيش، إلى قضية التوصيات بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: إنه يمكن لنتنياهو مواصلة أداء مهام منصبه إلى حين إدانته إذا تمت بالفعل.



وذكر أن "إيران أعلنت حرباً ضد إسرائيل ليس من اليوم بل منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن إسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب للحفاظ على أمنها".



وأضاف وزير الجيش، أن طهران تواصل رصد المليارات لتطوير الصواريخ، وتحاول التموضع في سوريا، مشدداً على "أننا نعمل كل ما بوسعنا بغية التصدي لذلك"، منوهًا إلى عزم إسرائيل لمنع إقامة مصانع للأسلحة في لبنان.