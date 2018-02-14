الاحتلال يشرع بهدم منزلين في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وما تسمى الإدارة المدنية، داهمت منطقة بئر المحجر، ومدخل بلدة بيت كاحل غرب المدينة وأغلقتها، وشرعت بهدم منزلين في المنطقة، والتي تعود ملكيتهما للمواطنين أنور عبد السميع سنقرط، وأحمد جلال التميمي، ويتألف كل بيت من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء والتشطيب، بحجة البناء من دون ترخيص، بحسب وكالة (وفا).