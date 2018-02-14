الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات سرقة منجرة بضواحي القدس

الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات سرقة منجرة بضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم ملابسات سرقة منجرة، تعود لأحد المواطنين في بلدة (الرام) شمال القدس.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: إنه وبناء على شكوى تقدم بها صاحب منجرة للشرطة، أفادت بقيام شخص مجهول باقتحام منجرته ليلاً، وسرقة مبلغ مالي قدره (5500 شيكل)، وجهاز لاب توب، وتابلت، ومناشير كهربائية وعدد يدوية.

وعلى الفور باشرت المباحث بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية، حيث قالت الشرطة: إنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، حيث أفاد بقيامه باقتحام منجرة المشتكي وقيامة بعملية السرقة، عن طريق خلع صقف الصفيح الخاص بالمنجرة، وتم ضبط جزء من المسروقات بحوزته.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به؛ تمهيدًا لإحالته والمضبوطات للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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