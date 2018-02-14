نائبة بالكنيست: إسرائيل تتعاون مع تنظيم الدولة وتشتري النفط منه

رام الله - دنيا الوطن

قالت النائبة العربية في الكنيست، عايدة توما سليمان: إن إسرائيل تتعاون مع تنظيم الدولة في سوريا، وتشتري النفط منه.



وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، الأربعاء، أن أقوال توما، المنتمية للقائمة العربية المشتركة، جاءت خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي مساء يوم الاثنين الماضي.



وأشارت توما، إلى أنها تستند في أقوالها إلى تقارير منشورة للأمم المتحدة.



وبحسب الصحيفة العبرية، فقد كانت توما ترد على الانتقادات التي وجهتها النائب من حزب "البيت اليهودي"، ريفتال سويد، إلى النواب العرب بعد انتقادهم الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا يوم السبت الماضي.



واتهمت سويد، سليمان بأنها تدعم إيران ومنظمة حزب الله، وهو ما ردت عليه الأخيرة بالقول: "توقفي عن الكذب، وتوقفي عن التحريض، أنا ضد الحروب، كل الحروب، وضد سباقات التسلح، هذه هي مبادئي".



وأضافت توما: إن منظمة الأمم المتحدة "وثقت تعاون الحكومة الإسرائيلية مع المجموعات المتطرفة في سوريا"، متابعةً: "هذه الروابط موثقة بشكل جيد، مع ظهور تقارير عن مشتريات النفط من تنظيم الدولة، التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو".