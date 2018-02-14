خبراء يؤكدون: صحة ترامب العقلية تُدمّر أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

أكد فريق من خبراء الصحة العقلية، أن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب النفسية، قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة.



وقال الفريق الطبي، خلال ندوة أقيمت في نادي الصحافة الوطني في العاصمة واشنطن: إن هناك مخاوف من صحة ترامب النفسية، على الرغم من التقرير الطبي الذي قدمه طبيب البيت الأبيض الشهر الماضي، وأكد خلاله أن ترامب "في صحة ممتازة".



ووجه الخبير النفسي توم ستيير، تساؤلاً للجمهور قائلاً: "اسأل نفسك، هل أنت مرتاح لقدرة ترامب على إطلاق أسلحة نووية بدون تقييم نفسي؟".



وأكد خبراء الصحة العقلية الخمسة، الذين حضروا الندوة، أنهم متخوفون من امتلاك ترامب للأسلحة النووية، في حين ذكر ستيفن بوسر، وهو طبيب سابق في سلاح الجو الأميركي، من هذا العام يحث طبيب الرئيس على تقييم صحته العصبية والنفسية، إنه لا يريد أن يكون لدى ترامب القدرة على إطلاق أسلحة نووية دون تقييم نفسي.



وأضاف: "هذا يقودنا إلى السخرية، حيث إن جميع القيادات العسكرية في أعلى درجة من الاستقرار العاطفي والنفسي، باستثناء رجل واحد، رئيس الولايات المتحدة، الشخص نفسه الذي لديه القدرة على ضغط زر النووي".