بعد اتهامات الفساد.. نتنياهو: الائتلاف الحكومي مستقر ونية للتوجه للانتخابات

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ائتلافه الحكومي مستقر، رغم تقديم الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضده بتهم الفساد.



وخلال كلمة ألقاها في مركز (الحكم المحلي)، عرض نتنياهو موقفه من توصيات الشرطة ضده، مشيرًا إلى أنه ولا أحد من بين شركاء الائتلاف الحكومي، ينوي التوجه إلى الانتخابات.



وقال نتنياهو: إن "الوثيقة منحازة ضده بشكل متطرف ومثقوبة كالجبنة السويسرية"، لافتًا إلى أن الورقة تجاهلت الصداقة القوية بينه وبين ميلتشين منذ (20 عاماً)، والتي تخللها تبادل هدايا منذ أن كان مواطناً، رغم أنه عمل في بعض الأحيان ضد مصالح ميلتشين، لافتًا إلى أن توصيات الشرطة الإسرائيلية تضخم المبالغ بشكل كبير، وأنها تتضمن مبالغ ضخمة ليست مرتبطة به.



وأوضح، أنه كسر احتكار ميلتشين لسوق قطع الغيار للمركبات عندما كان وزيراً للمالية، كما حاول في السنوات الأخيرة إغلاق القناة العاشرة، مبينًا أن الشرطة تميز لصالح يائير لبيد زعيم حزب (هناك مستقبل)، الذي يفترض أن يكون شاهدًا في قضية ميلتشين.



وتطرق أيضاً إلى قانون (يسرائيل هيوم) وتوصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة في الملف (2000)، حيث أجرى مفاوضات مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) أرنون موزيس.



وادعى أنه عمل على وقف الدفع باقتراح القانون، في حين تجنبت الشرطة التحقيق مع 43 عضو كنيست علموا عليه، وحصلوا على تغطية إعلامية جيدة.