الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط
أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا بديل عن حل الدولتين، لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في عمان اليوم الأربعاء.

وتطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا، والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بإيران وإسرائيل، التي شهدت إسقاط طائرة "F16" إسرائيلية في سوريا، عقب إسقاط طائرة بدون طيار، قالت إسرائيل إنها إيرانية.

ومن جانبه، دعا تيلرسون إيران إلى سحب القوات التي تدعمها من سوريا، وأن تفسح المجال لتحقيق الحل السياسي، مشيراً إلى أن بلاده قلقة تجاه الاشتباك الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا.

وأضاف: "الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254، موجهاً الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

وتطرق الوزيران إلى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع القدس، وأكد وزير الخارجية الأردني أنه لا بديل عن "حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

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