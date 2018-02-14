الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الصحة جواد عواد، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية، بدعم من الوكالة النرويجية، بتكلفة نصف مليون دولار.

ووقع الاتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد، ومديرة الوكالة النرويجية في فلسطين د. ماريت ليونغ، وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وأكد وزير الصحة على أهمية هذا المشروع الحيوي، والذي يوفر الأكسجين في مستشفيات الوزارة، والاستعاضة عن شرائه، مما سيوفر التكاليف الباهضة التي تنفقها وزارة الصحة لتوفير الأكسجين اللازم للمرضى داخل المستشفيات.

وشدد الوزير عواد على أن الاتفاقية تخدم في جزئها الأكبر مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، حيث سيتم فيه إنشاء محطة مزدوجة لتوليد الأكسجين، وتوفير قطع الغيار والمستلزمات والمعدات الخاصة بها، بطاقة إنتاجية عالية.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لوكالة نورواك، والحكومة النرويجية على دعمها المتواصل لوزارة الصحة.

من جانبها، أبدت مديرة الوكالة النرويجية استعداد بلادها للاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني، مشيدة بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

يذكر، أن وكالة نورواك النرويجية، قامت بتنفيذ 4 مراحل سابقة من مشروع إنشاء محطات لتوليد الأكسجين، تم خلالها توفير محطات في معظم المشافي الحكومية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

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