الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، مواد يشتبه أنها أثرية، تعود للعهد العثماني في بلدة جبع شرقي القدس المحتلة.



وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة في الشرطة، أن معلومات وردت للشرطة، تفيد بحيازة أحد المواطنين من بلدة جبع شرقي القدس المحتلة لمواد يشتبه أنها أثرية، وينوي بيعها على الفور، وبعد التحري عن مكان تواجد المشتبه به من قبل شرطة السياحة والآثار تم إلقاء القبض عليه وضبط المواد، التي تبين أنها عبارة عن جرة فخارية عدد (2) ، ووعاء برونزي واحدة، تعود للعهد العثماني بعد فحصها من قبل المختصين في وزارة السياحة والآثار.



وأكد البيان، توقيف المشتبه به، والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة حسب الأصول.