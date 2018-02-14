تيلرسون: الوضع النهائي للقدس عائد للأطراف المعنية

تيلرسون: الوضع النهائي للقدس عائد للأطراف المعنية
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن الوضع النهائي لمدينة القدس وحدودها، أمر يعود للأطراف المعنية، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط.

وقال تيلرسون، خلال مؤتمر صحفي في الأردن، الأربعاء، إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا، يزعزع أمن المنطقة، داعياً طهران إلى سحب جنودها، والقوات التي تدعمها من سوريا، وتفسح المجال لتحقيق الحل السياسي.

وأضاف تيلرسون: "إن بلاده قلقة تجاه الاشتباك الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا، وأن الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف"، موجهاً الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

وفي الموضوع اللبناني، أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن تدعم لبنان ديمقراطياً حراً بعيداً عن نفوذ أي طرف، معتبراً أن لبنان يتخذ خطوات إيجابية بشأن عدم مشاركة حزب الله في النزاعات.

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