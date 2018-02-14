الرئيس يزور البطريركية الأرثوذكسية الروسية

الرئيس يزور البطريركية الأرثوذكسية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، البطريركية الأرثوذكسية الروسية، حيث استقبله بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وكبار رجال الدين.

وأطلع البطريرك على مجمل التطورات في الأرضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته، لا سيما بمدينة القدس، ومحاولات الاحتلال المتواصلة لتغيير هويتها الإسلامية والمسيحية.

كما أطلعه على الجهود الفلسطينية المستمرة للحفاظ على وضعية مدينة القدس، ومقدساتها، لا سيما في ظل المخاطر التي تواجهها عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأنها، ووجه له دعوة لزيارة فلسطين.

بدوره، رحب البطريرك بزيارة الرئيس، وأطلعه على رعاية الكنيسة لزيارة 500 ألف حاج روسي سنوياً إلى الأماكن المقدسة في فلسطين، وجهد الكنيسة لزيادة هذا العدد.

أخبار ذات صلة

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

التنمية الاجتماعية تطلق مكون التخطيط للرعاية المجتمعية في محافظة أريحا

التنمية الاجتماعية تطلق مكون التخطيط للرعاية المجتمعية في محافظة أريحا

الاحتلال يحاصر مدرسة جنوب نابلس

الاحتلال يحاصر مدرسة جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الصحة يوقع اتفاقية إنشاء محطات لتوليد الأكسجين في المستشفيات الحكومية

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الطباع: الاحتلال يسحب تصاريح أكثر من ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعهد العثماني في ضواحي القدس

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

مجمع فلسطين الطبي يقدم 1.5 مليون خدمة صحية خلال 2017

عربي

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

الصفدي: لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء صراع الشرق الأوسط

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أمير الكويت يُخصص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الأزمة السورية

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع &#34;حزب الله&#34; وليست مع الشعب اللبناني

فيديو: تيلرسون: مشكلتنا مع "حزب الله" وليست مع الشعب اللبناني

منوعات

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. يا لجمالها

صور: علا رامي وجلسة تصوير بمناسبة عيد الحب.. يا لجمالها

والد &#34;منى زكي&#34; كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

والد "منى زكي" كاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي.. لهذا السبب

نجمة هندية تخضع لعملية تخسيس فاشلة.. شاهد نتائجها

نجمة هندية تخضع لعملية تخسيس فاشلة.. شاهد نتائجها

لأول مرة.. تامر حسني في أول حفل له بالسعودية

لأول مرة.. تامر حسني في أول حفل له بالسعودية