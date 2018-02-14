الرئيس يزور البطريركية الأرثوذكسية الروسية

رام الله - دنيا الوطن

زار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، البطريركية الأرثوذكسية الروسية، حيث استقبله بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وكبار رجال الدين.



وأطلع البطريرك على مجمل التطورات في الأرضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته، لا سيما بمدينة القدس، ومحاولات الاحتلال المتواصلة لتغيير هويتها الإسلامية والمسيحية.



كما أطلعه على الجهود الفلسطينية المستمرة للحفاظ على وضعية مدينة القدس، ومقدساتها، لا سيما في ظل المخاطر التي تواجهها عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأنها، ووجه له دعوة لزيارة فلسطين.



بدوره، رحب البطريرك بزيارة الرئيس، وأطلعه على رعاية الكنيسة لزيارة 500 ألف حاج روسي سنوياً إلى الأماكن المقدسة في فلسطين، وجهد الكنيسة لزيادة هذا العدد.