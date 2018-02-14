صيدم ينقل للرئيس كاسترو رسالة من الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

نقل وزير التربية والتعليم العالي وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) د. صبري صيدم، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، وذلك في مقر الرئاسة في العاصمة الكوبية هافانا.



وتتناول الرسالة الوضع السياسي القائم؛ خاصة إثر الموقف الأمريكي الأخير وتداعياته، وأهمية الدور الكوبي في تعزيز الصمود الفلسطيني.



وكان في استقبال الوزير صيدم؛ النائب الأول للرئيس الكوبي دياس كانيل بيرنودس ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغس برييه، فيما رافق صيدم سفير فلسطين لدى كوبا د. أكرم سمحان.