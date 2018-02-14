الشرطة تتلف قذيفة مدفع عيار 120 ملم قديمة في رام الله

الشرطة تتلف قذيفة مدفع عيار 120 ملم قديمة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة، اليوم الأربعاء، قذيفة مدفعية قديمة، عثر عليها بحالة خطرة في حي سكني في مدينة البيرة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت اتصالاً من مواطنين يفيد بالعثور على جسم مشبوه في مكب لمخلفات البناء في حي سكني في مدينة البيرة، وعلى الفور توجه خبراء شرطة هندسة المتفجرات إلى المكان، وقاموا بإغلاق المنطقة وإبعاد المواطنين عنها، وتبين أن الجسم هو قذيفة مدفع قديمة من عيار 120 ملم، تم نقلها إلى مكان آمن بعيداً عن الأحياء السكنية، وإتلافها بطريقة هندسية.

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