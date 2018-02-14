الحكومة تطالب بتحرك عربي واسلامي وأممي لوقف الاستيطان

الحكومة تطالب بتحرك عربي واسلامي وأممي لوقف الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حكومة الوفاق الوطني بتحرك عربي واسلامي وأممي فوري وعاجل لاجبار اسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في عاصمتنا مدينة القدس خصوصا المشروع الاستيطاني الذي كشفت عنه الساعات الاخيرة في ساحة البراق . 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : ان شروع سلطات الاحتلال بتنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك وعلى ارض تعد امتدادا له وهي وقف إسلامي أصلا وجزء من ارض القدس العربية المحتلة التي لا تتجزأ  ، ينذر باشد وأصعب  المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات . 

وشدد المتحدث الرسمي على ان إقامة وتنفيذ مثل هذا المشروع الاستيطاني يعد انتقاما من المشهد الحقيقي والكامل لمدينة القدس وهو المشهد العربي الأصيل الواضح في كافة التفاصيل والاتجاهات ،   ويعد عدوانا جديدا وخطيرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين وعلى عاصمة دولتنا القدس العربية المحتلة . 

وأشار  المتحدث الرسمي الى ان سلطات الاحتلال تهدف من وراء إقامة المشاريع الاستيطانية حول المقدسات   والتي تضم مبان  ضخمة،  الى طمس وتغيير معالم المدينة الحقيقية وتشويهها . 

وجدد المتحدث الرسمي مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها ( اليونسكو) بالتحرك من اجل وقف هذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي والانساني والعدوان الواضح والسافر على كافة الاعراف والقوانين الدولي.

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