الخارجية: نتنياهو يعتبر الانحياز الأمريكي ضوءاً أخضر للتمادي بتنفيذ مخططاته





وقد وصل هذا الاهتمام إلى وصف صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، الرد الأمريكي بـ (إهانة من البيت الأبيض لم تكن متوقعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي).





وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية، سارعت إلى الإعلان، "أن التقارير القائلة بأن الولايات المتحدة، تتحدث مع اسرائيل عن مخططات ضم الضفة الغربية كاذبة، الرئيس ترامب مستمر بالتركيز على مبادرته السلمية).



وأكدت الوزارة، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، وموقفه من وكالة (أونروا)، والتوجه لمهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته واتهامها بـ (عدم الرغبة بالمفاوضات)، أعطت اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للذهاب بعيداً في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وولدت لدى المسؤولين الإسرائيليين شعوراً بوجود غطاء أمريكي للتمادي في فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ولو كانت المواقف الأمريكية ملتزمة بالشرعية الدولية، وقراراتها وبالقانون الدولي، ولو كانت متوازنة على الأقل لما تجرأ نتنياهو على التفكير بهذه الطريقة.



ورأت الوزارة، أن تصريحات نتنياهو تعكس بشكل أساس أهداف اليمين الحاكم وتوجهاته المعلنة في الضم والتهويد والقضاء على فرص حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة من جهة، وهي أهداف يمينية متطرفة، تستظل بالموقف الأمريكي المنحاز، الذي يُحاول استباق نتائج المفاوضات عبر فرض الأمر الواقع على قضايا الحل النهائي خاصة القدس واللاجئين، وهو ما يؤدي إلى تدمير دور واشنطن كوسيط، ويُحدث نتائج كارثية على عملية السلام والمفاوضات.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن الإعلام العبري، أظهر اهتماماً ملحوظاً برد الفعل الأمريكي على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول قيامه بإجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.