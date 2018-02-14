تحويل بؤرة عشوائية قرب الخليل إلى مستوطنة دائمة





وكانت البؤرة بنيت عام 2001 بدعم من وزارة البناء في حكومة الاحتلال بقيمة 300 ألف شيكل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها تنوي تبييض بؤرة استيطانية تقع في محيط ما يسمى تجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني بين بيت لحم والخليل.وتدعى البؤرة (نتيف هأفوت)، وتستوطن فيها خمس عشرة عائلة إسرائيلية.وسيتم بناء منازل دائمة للمستوطنين بدل البيوت المتنقلة، وتلك المبنية بـ "الجبس"، حيث يسكن المستوطنون.وقالت صحيفة (الجروزاليم بوست): إنه سيتم اتخاذ هذه الخطوة قبل السادس من آذار/ مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لهدم البؤرة، وفق ما كانت قررته المحكمة الإسرائيلية العليا، وقد تقدمت جمعيات استيطانية بطلب بناء منازل تتسع لـ 26 عائلة أخرى.