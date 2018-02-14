الاقتصاد الوطني تضبط 70 طناً من المنتجات المخالفة للمواصفات

رام الله - دنيا الوطن

أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، عن ضبطها نحو 70 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 253 طناً من المواد المضبوطة، والمبلغ عنها من قبل التجار خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.



ويفيد التقرير الشهري، أن الإدارة العامة، أحالت 28 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، ومخالفة إشهار الأسعار، وذلك عقب قيام الطواقم بـ 348 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2397 محلاً.



ويشير التقرير، إلى أن الطواقم الميدانية تعاملت مع 39 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 27 نشاطاً إرشادياً وإعلامياً لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات والمخالفات التي من الممكن التعرض لها.